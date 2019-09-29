Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух

29.09.2019 17:19

В Интернете опубликованы кадры мощнейшего артиллерийского залпа позиции российских оккупантов на Донбассе.

После серии мощных взрывов укрепления террористов взлетели на воздух. Кадры были опубликованы блогером под именем Юрий Москаленко на странице одной из волонтерских групп в социальной сети Facebook, передает Диалог.UA.

В какой точке фронта были сняты кадры, волонтер не уточнил, однако отметил сокрушительную силу удара. На кадрах зафиксирована серия мощнейших взрывов после артиллерийской стрельбы. "Наши... Сокрушительное уничтожение врага. Это то, что принесет победу и мир на нашу землю. Бескрайне благодарны лучшему батальону за преданность и честь. За то, что вопреки всему", – прокомментировал он происходящее.