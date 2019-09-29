Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО

29.09.2019 20:59

Жительница неподконтрольной Украине Горловки на своем канале Youtube показала, как выглядит сегодня жилмассив «Строителей».

Так, она провела обзорную экскурсию возле памятника уроженцу Горловки известному космонавту Александру Волкову, передает donpress.

Кроме того, она показала строительство нового храма на месте сгоревшего в результате обстрела Благовещенского храма.

Рядом с храмом расположена остановка общественного транспорта, кторая практически с начала войны стоит полуразрушенная.