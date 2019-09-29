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Архив - Донецкая область

«Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина

29.09.2019 08:50
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«Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина

Вчера ряд СМИ со ссылкой на издание Donbass. live сообщили, что «главарь «ДНР» Денис Пушилин якобы, находится под домашним арестом.

Как отмечает ресурс, информация о возможном аресте Пушилина уточняется, передает donpress.

В свою очередь, блогеры ОРДО, ссылаясь на источники приближенные к «власти ДНР», сообщили, что Пушилину уже приготовили замену и его главным претендентом на данный момент якобы, является глава «администрации» неподконтрольной Украине Горловки Иван Приходько.

Жители ОРДО в соцсети с недоверием восприняли данную новость:

«С чего это вдруг его станут арестовывать? Он отлично справляется с возложенной на него задачей — дискредитацией и развалом республики».

«кого вы там арестовали? однофамильца или родственника? уточните».



Теги: Донбасс, Горловка, СМИ, арест, ДНР, Пушилин, соцсети
 
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