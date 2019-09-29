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«Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
29.09.2019 08:50
Вчера ряд СМИ со ссылкой на издание Donbass. live сообщили, что «главарь «ДНР» Денис Пушилин якобы, находится под домашним арестом.
Как отмечает ресурс, информация о возможном аресте Пушилина уточняется, передает donpress.
В свою очередь, блогеры ОРДО, ссылаясь на источники приближенные к «власти ДНР», сообщили, что Пушилину уже приготовили замену и его главным претендентом на данный момент якобы, является глава «администрации» неподконтрольной Украине Горловки Иван Приходько.
Жители ОРДО в соцсети с недоверием восприняли данную новость:
«С чего это вдруг его станут арестовывать? Он отлично справляется с возложенной на него задачей — дискредитацией и развалом республики».
«кого вы там арестовали? однофамильца или родственника? уточните».
Теги: Донбасс, Горловка, СМИ, арест, ДНР, Пушилин, соцсети
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