Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО

29.09.2019 22:32

В ОРДЛО на сегодняшний день действуют диверсионные группы патриотов Украины.

Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО, украинский волонтер Мирослав Гай, передает donpress.

По его словам, говоря о недавней попытке подрыва моста в неподконтрольном Украине Луганске и взрыве на складе боеприпасов в неподконтрольном Украине Донецке. Гай добавил, что диверсии иногда устраивают патриоты Украины:

«Есть люди, которые не могут смириться с утратой дома. Которые понимают, что идет агрессия РФ. Которые готовы сопротивляться. Это нормально для страны, где идет война. Недавно, когда приходил очередной гумконвой и пригоняли БК из РФ, была попытка подорвать опоры моста, через который он шел. Не смогли подорвать — выдержала конструкция. Сейчас мы видим, что подорвали склад. Т. е. люди Донбасса понимают, что означает, когда приходит новый боекомплект из России. Это означает расширение войны, боевых действий. И есть такие партизанские отряды, которые реагируют».

Гай добавил, что ВСУ не имеют никакого отношения к партизанским группам:

«Ну конечно нет. Вооруженные силы придерживаются Минских соглашений».

Волонтер выразил мнение, что подрывная деятельность на территории ОРДЛО должна проводиться постоянно:

«Но у нас сейчас идут разговоры о „потеплении отношении“. Я буквально два дня назад вернулся с Донбасса и собственными ушами слышал это „потепление“. Там работают артиллерийские батареи по нашим позициям. Там откровенно просто стреляют. Причем это не единичные случаи, а массовые обстрелы».