Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке

29.09.2019 09:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке

Стадион "Шахтер" в Донецке пустует и зарастает папоротником, как и другие известные стадионы оккупированного города.
Соответствующие фото опубликовал в Twitter пользователь Виталий Барабаненко, пишет Апостроф.
"Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал пользователь в подписи к фото.
"Повсюду цветет папоротник. Ждём чудес", " Некогда цветущая Абхазия тоже как в фильме ужасов. Мертвечиной веет от России", – добавляют в комментариях.
В то же время, некоторые также отмечают, что стадион "Шахтер" и до войны был закрыт.
"Ну тут нужно уточнить, что он до начала войны не использовался несколько лет и готовился к сносу или капитальной реконструкции", – напоминает пользователь под ником Smart Trump.



Теги: Донецк, Донбасс, стадион, папоротник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх