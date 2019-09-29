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Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
29.09.2019 09:53
Стадион "Шахтер" в Донецке пустует и зарастает папоротником, как и другие известные стадионы оккупированного города.
Соответствующие фото опубликовал в Twitter пользователь Виталий Барабаненко, пишет Апостроф.
"Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал пользователь в подписи к фото.
"Повсюду цветет папоротник. Ждём чудес", " Некогда цветущая Абхазия тоже как в фильме ужасов. Мертвечиной веет от России", – добавляют в комментариях.
В то же время, некоторые также отмечают, что стадион "Шахтер" и до войны был закрыт.
"Ну тут нужно уточнить, что он до начала войны не использовался несколько лет и готовился к сносу или капитальной реконструкции", – напоминает пользователь под ником Smart Trump.
Теги: Донецк, Донбасс, стадион, папоротник
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