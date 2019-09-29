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Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина
На Донбассе простился с жизнью известный террорист "ДНР", снайпер по кличке Скрипач. Он орудовал в группировке Гудвина. О смерти Скрипача рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан со ссылкой на террориста Дениса Журбу, передает Диалог.UA.
Точная дата смерти снайпера Скрипача неизвестна, как и причина произошедшего. Известно только, что случилось все недавно. "Только что узнал из надежного источника, что погиб мастер своего дела, одессит, воин "Новороссии" Скрипач (Андрей Милославский)" - сообщил Журба.
Важно отметить, что настоящее имя Скрипача не Андрей Милославский. Он Андрей Куцкий. Умер террорист на 40-м году жизни. Обнаружился Куцкий в "черном списке" врагов Украины на сайте "Миротворец". По данным проекта, он был лейтенантом "СпН ГРУ ДНР". "Принимает участие в боевых действиях с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ "август", оператор беспилотника, команда Гудвина" - сообщили в "Миротворце". Стоит отметить, что Гудвин - бывший главарь авиаразведки террористической "ДНР". Недавно стало известно, что в России его приговорили к 6 годам тюрьмы за рейдерство и подкуп.
Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, ДНР
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