«Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова

29.09.2019 14:39

Как ранее сообщалось, экс-главаря «ДНР» Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром столицы Калмыкии Элисты, что вызвало возмущение у местных жителей.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает donpress.

На своей странице соцсети Казанский пишет:

«Внезапно, столицу Калмыкии будет возглавлять жулик и бандит из Донецка, ответственный за грабежи, убийства, похищения людей и т. д… Теперь жители РФ смогут на собственном опыте познакомиться с прекрасными кризис-менеджерами из ДНР, которую они так радостно поддерживали».

Также, блогер опубликовал комментарии жителей Элисты под постом о назначении Трапезникова на странице в инстаграмме у главы Калмыкии Бату Хасикова.