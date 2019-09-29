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Архив - Донецкая область

«Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова

29.09.2019 14:39
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«Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова

Как ранее сообщалось, экс-главаря «ДНР» Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром столицы Калмыкии Элисты, что вызвало возмущение у местных жителей.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает donpress.

На своей странице соцсети Казанский пишет:

«Внезапно, столицу Калмыкии будет возглавлять жулик и бандит из Донецка, ответственный за грабежи, убийства, похищения людей и т. д… Теперь жители РФ смогут на собственном опыте познакомиться с прекрасными кризис-менеджерами из ДНР, которую они так радостно поддерживали».

Также, блогер опубликовал комментарии жителей Элисты под постом о назначении Трапезникова на странице в инстаграмме у главы Калмыкии Бату Хасикова.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, мэр, Калмыкия, назначение, ДНР, соцсети
 
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