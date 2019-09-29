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На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли

29.09.2019 08:29
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На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли

Террористы "ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сказано в пресс-центре штаба ООС в Facebook, передает from-ua.

Уточняется, что в течение суток наши воины не понесли потери. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 11 раз использовал оружие:
трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Марьинки;
по два раза вблизи Лебединского и Павлополя из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем;
один раз неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи н. п. Новогнатовка – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
шесть раз вблизи села Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку от Новгородского – из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;
неподалеку от Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала суток 29 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники уже трижды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
 
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