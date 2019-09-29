На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои

29.09.2019 10:55

На Донбассе наблюдается серьезное обострение конфликта. Только 28 сентября гибридная армия РФ 23 раза атаковала позиции ВСУ. При этом враг применял запрещенную "Минском" тяжелую артиллерию, передает Диалог.UA.

Перемирия на Донбассе не наблюдается. Более того, фиксируются очевидные признаки эскалации конфликта. Так, в субботу, 28 сентября, террористы "Л/ДНР" аж 23 раза ударили по позициям украинских военных. Было замечено использование запрещенных орудий - минометов калибра 120 мм и 82 мм. В зоне ответственности группы ООС "Восток" оккупанты 11 раз срывали перемирие. Бои гремели под Марьинкой, Лебединским и Павлополем, Водяным, Новотроицким, а также Новогнатовкой. Внезапно больше обстрелов пришлось на зону ответственности ОТГ ООС "Север". Ранее там всегда было спокойнее, чем в зоне "Востока", но не сейчас. ВСУ насчитали 12 атак. Враг наносил удары по Новолуганскому, Новгородскому, Троицкому, Новотошковскому, Кондрашовской, а также Луганскому. Примечательно, что после полуночи уже 29 сентября война на линии фронта "разгорелась" с новой силой. Оккупанты ударили по Новотроицкому, Павлополю и Травневому 82-милиметровыми минометами. В штабе ООС уверяют, что в результате атак врага 28 сентября и утром 29 сентября украинские защитники не понесли потерь.