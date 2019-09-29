Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО

29.09.2019 19:29

Польща перерахувала Управлінню з координації гуманітарних питань ООН кошти на допомогу нужденним на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє представництво Польщі при ООН в Twitter.

Всього було передано понад 1 млн доларів для гуманітарної допомоги жителям непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

За інформацією ООН, 5,2 мільйона людей на сході України будуть переживати шосту зиму в умовах збройного конфлікту. Виділені гроші будуть спрямовані на допомогу найбільш уразливим, в т. ч. старшим людям і людям з обмеженими можливостями.

Джерело: ІА «Вчасно»