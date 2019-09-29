«Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве

29.09.2019 08:11

Жители неподконтрольного украинской власти Докучаевска (Донецкая область) ощутили сильную взрывную волну.

Об этом люди пишут в соцсетях, передает donpress.

По их данным вчера, примерно в 19:20 в направлении поселка Стыла Старобешевского района (расположен в 18 км от Докучаевска) была замечена «вспышка, глухой звук с большой задержкой». После этого местные жители сообщили о сильной вибрации и дрожащих стеклах.

«19:26. Центр ощутил вибрацию»,

«19:31. Нифига себе! что это было только что?! дом-пятиэтажка ходуном заходил (возле жэка)»,

«19:26. Возле техникума окна в квартире тоже задрожали»,

«19:40. На Победе окна задрожали»,

«19:50. Возле Республиканского сильная волна прошла»

«20:27. Да, рвануло где-то жестко».