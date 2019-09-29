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В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили в больнице им. Калинина пропускной режим и окружили периметр автоматчиками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке в больнице им. Калинина боевики «ДНР» и российские оккупанты установили жесткий пропускной режим. Въезд на территорию больницы перекрыт шлагбаумами и автоматчиками. У людей, направляющихся в больницу на консультацию, требуют пропуск.
По словам дончан такие меры оккупанты установили из-за того, что в больнице лежат раненные боевики «ДНР» и российские «ихтамнеты». Кроме того, дончане жалуются на отсутствие в больнице лекарств.
Вот как дончане в соцсетях описывают происходящее:
«Въезд на машине строго по пропускам! С детьми в машине кое-как пропускают. Ноют: нам запрещено пускать без пропуска! Намекает отблагодарить»,
«Я рядом с ними на парковке стоял и насмотрелся на этот цирк. Пропуска никто не показывал, кроме военных машин, у них они на лобовом. Но это другие пропуска»,
«Понты и бабло не проч заработать. Объект типа под охраной, средства выделяют, норм. А по факту только шлагбаум открывают. Они стоят у нас уже долго, я 2ой месяц приезжаю, сейчас даже тачку с мигалкой поставили. На передовой автоматов не хватает, зато в тылу у сторожей даже есть».
Теги: Донецк, Донбасс, больница, режим, ранения, лекарства, ДНР, боевики, пропуск
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