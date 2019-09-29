В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером

29.09.2019 12:23

Во временно оккупированном Донецке здание дворца молодежи «Юность» вместо ремонта закрыли баннером.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» копируют всё, происходящее в РФ. Так, поврежденный во время обстрелов дворец молодежи «Юность» закрыли баннером, пытаясь создать видимость восстановленного здания. При этом полотно баннера местами собирается в складки.

Дончане возмущены происходящим. Вот что он пишут о «реконструкции» в соцсетях:

«Я так понимаю, реконструкция дворца завершена. Немного подлатали и хватит) До тех пор, пока новые маскировочные полотна не обветшают до дыр»,

«Деньги уже разворовали. Ах да, купили маскировочное полотно, а все остальное разворовали»,

«Уже все деньги освоили»,

«В России так дома ремонтируют, так что берём пример».