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Архив - Донецкая область

В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов

29.09.2019 16:21
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В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов

Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. Речь идет о «внезапных» смертях и суицидах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В последнее время во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. При этом ведется речь о смертях не в условиях лечебных учреждений или вследствие тяжелых заболеваний, а о «внезапных» смертях. Так, за последние 2 недели «внезапно» скончались 93 человека.

Кроме того, за этот же период времени три человека совершили самоубийства, восемь человек пропали без вести. Также в городе были обнаружены четыре трупа.



Теги: Донбасс, Горловка, суицид, смертность, население, самоубийство, без вести пропавшие
 
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