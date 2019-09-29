В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие

29.09.2019 10:31

За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, однако, потерь со стороны ВСУ не было.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным штаба, противник вел обстрелы из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

НВФ стреляли неподалеку Марьинки, вблизи Лебединского и Павлополя, Водяного, Новотроицкого, Новогнатовки. Кроме того, обстрелы велись вблизи Новолуганского, Новгородского, Троицкого, Новотошковского, станции Кондрашевская, Луганского.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня — неподалеку Новотроицкого, вблизи Павлополя и Майского.