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Архив - Донецкая область

В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие

29.09.2019 10:31
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В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие

За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, однако, потерь со стороны ВСУ не было.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным штаба, противник вел обстрелы из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

НВФ стреляли неподалеку Марьинки, вблизи Лебединского и Павлополя, Водяного, Новотроицкого, Новогнатовки. Кроме того, обстрелы велись вблизи Новолуганского, Новгородского, Троицкого, Новотошковского, станции Кондрашевская, Луганского.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня — неподалеку Новотроицкого, вблизи Павлополя и Майского.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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