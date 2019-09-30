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Архив - Донецкая область

Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ

30.09.2019 09:15
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Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Анкой Фельдгузен. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По словам Кириленко, на встрече посол заверила, что Германия заинтересована в развитии Донетчины и Луганщины и поддерживает Украину в стремлении восстановить территориальную целостность. На поддержку и развитие подконтрольных Украине двух областей, правительство ФРГ в течение нескольких лет направило 1,4 млрд евро.

«Обсудили текущую ситуацию на линии разграничения и перспективы разведения сторон. Отметил, что Украина стремится к миру, но в вопросе разведения хочет быть уверенной, что та сторона выполнит свою часть обязательств. При этом такой уверенности нет», — написал Кириленко.

Он отметил, что на неподконтрольной части Донецкой области живут граждане Украины, «и мы как представители власти хотим, чтобы они это чувствовали».

«Рассматриваем возможность упростить порядок пересечения КПВВ, убрать ограничения на перевозки продуктов питания, запрещенных медикаментов. А вот закупать уголь на оккупированной территории не можем, так как это будет означать поддержку прежде всего оккупанта — России, действия которой привели к тяжелым последствиям, в том числе и для угольной отрасли: часть шахт оккупанты затопили, и они не подлежат восстановлению», — написал он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, правила, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
 
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