Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль

30.09.2019 08:15

По данным интернет-портала «Хвиля», главаря самопровозглашенной «ДНР» Дениса Пушилина взяли под домашний арест, передает replyua.net.

При этом отмечается, что пока неподтвержденную информацию распространили блогеры фейковой республики, сославшись при этом на приближенные к местным «властям» источники. В оккупированном Донецке вовсю ходят слухи, что уже приготовили замену главарю, им может стать глава администрации Горловки Иван Приходько.



Следует отметить, что Дениса Пушилина провозгласили «главой ДНР» в ноябре 2018 года, примерно ровно год назад. Прежде он был главой «Народного Совета ДНР».



Более того, в сообщении сказано, что местным сильно не нравится нынешняя власть. Пушилину не удалось оправдать надежды как человека, который может управлять целой «республикой». Кураторы в Москве считают, его плохой заменой убитого Александра Захарченко. Они постоянно подшучивают над ним, его поступками, словами, и даже над его внешностью. Местные жители пренебрежительно прозвали его «пушинка».