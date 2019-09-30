У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»

30.09.2019 09:45

Бюджета Украины за два года не хватит для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса

Такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радио Свобода», пишут Вести.

«Это большие деньги. Один годового бюджета или даже двух годовых бюджета на повышение Донбасса не хватит. Нам надо говорить о больших горизонтах», — сказал министр.

«Азовский регион и восточный регион — это одни из приоритетов. Экономический форум в Мариуполе в конце октября пройдет с участием премьера и президента. Там, собственно, и будет подниматься этот вопрос. Будут ли привлекаться инвестиции в обновление инфраструктуры как раз именно Луганщины и донецкого региона «, — рассказал Криклий.

Напомним, в команде президента Владимира Зеленского хотят провести форум, на котором поставят вопрос о возвращении инвестиций на Донбасс.

«Из важных моментов — на форуме запланировано участие более 350 гостей — представители Кабмина и местной власти, инвесторы, представители бизнеса, посольств, СМИ. Ожидается около 50 представителей украинских (и не только) инвестфондов, компаний, доноров и международных финкорпораций », — говорится в сообщении. Среди ключевых участников — сам Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

«Организаторы обещают 6 ключевых панельных дискуссий и более 10 спецмероприятий, презентации IT-стартапов, выставку инвестиционных проектов, успешные кейсы крупных компаний. Главная локация форума получила скромное название ZEstage. Среди специальных мероприятий, указано открытие обновленной трассы Запорожье — Мариуполь (главное для Зеленского — не открывать дорожный знак, как Порошенко. Иначе фото с открытия будут преследовать его все годы президентства) », — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. О своем разговоре с российским министром президент Украины рассказал по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, Лавров поздравил его с успешным обменом пленными.

Во время встречи с украинским президентом Лавров признался, что хотел с ним познакомиться. «Лавров подошел, сказал, что хочет познакомиться, сказал что хотят чтобы война в Донбассе закончилась, поздравил с обменом (пленными — ред.)», — пояснил Зеленский. В свою очередь, украинский президент призвал Россию прекратить военные действия на востоке Украины.

«Я сказал, если вы готовы — давайте закончим войну (в Донбассе — ред.). Я сказал, что хочу завершить войну », — подчеркнул Зеленский.

Источник: https://politeka.net