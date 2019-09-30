- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
Бюджета Украины за два года не хватит для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса
Такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радио Свобода», пишут Вести.
«Это большие деньги. Один годового бюджета или даже двух годовых бюджета на повышение Донбасса не хватит. Нам надо говорить о больших горизонтах», — сказал министр.
«Азовский регион и восточный регион — это одни из приоритетов. Экономический форум в Мариуполе в конце октября пройдет с участием премьера и президента. Там, собственно, и будет подниматься этот вопрос. Будут ли привлекаться инвестиции в обновление инфраструктуры как раз именно Луганщины и донецкого региона «, — рассказал Криклий.
Напомним, в команде президента Владимира Зеленского хотят провести форум, на котором поставят вопрос о возвращении инвестиций на Донбасс.
«Из важных моментов — на форуме запланировано участие более 350 гостей — представители Кабмина и местной власти, инвесторы, представители бизнеса, посольств, СМИ. Ожидается около 50 представителей украинских (и не только) инвестфондов, компаний, доноров и международных финкорпораций », — говорится в сообщении. Среди ключевых участников — сам Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.
«Организаторы обещают 6 ключевых панельных дискуссий и более 10 спецмероприятий, презентации IT-стартапов, выставку инвестиционных проектов, успешные кейсы крупных компаний. Главная локация форума получила скромное название ZEstage. Среди специальных мероприятий, указано открытие обновленной трассы Запорожье — Мариуполь (главное для Зеленского — не открывать дорожный знак, как Порошенко. Иначе фото с открытия будут преследовать его все годы президентства) », — подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. О своем разговоре с российским министром президент Украины рассказал по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, Лавров поздравил его с успешным обменом пленными.
Во время встречи с украинским президентом Лавров признался, что хотел с ним познакомиться. «Лавров подошел, сказал, что хочет познакомиться, сказал что хотят чтобы война в Донбассе закончилась, поздравил с обменом (пленными — ред.)», — пояснил Зеленский. В свою очередь, украинский президент призвал Россию прекратить военные действия на востоке Украины.
«Я сказал, если вы готовы — давайте закончим войну (в Донбассе — ред.). Я сказал, что хочу завершить войну », — подчеркнул Зеленский.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, деньги, восстановление, Зеленский
- Восстановление Донбасса притормозили
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе
- Украина получила от международных партнеров гарантии помощи на восстановление Донбасса
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса
- Россия не собирается восстанавливать разрушенный Донбасс
- Сколько денег получила Украина на восстановление Донбасса и помощь переселенцам
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- Трамп поставил точку в скандале с Зеленским: "Его ждут серьезные последствия" 12:04
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- Луценко сбежал из Украины, и сейчас находится в Лондоне - Лещенко11:30
- Букмекеры дали прогноз на матч "Аталанта" - "Шахтер"11:15
- С завтрашнего дня НБУ выводит из оборота монеты мелких номиналов11:00
- Борис Гребенщиков сочинил песню о кремлевских пропагандистах (ВИДЕО)10:45
- Немецкие эксперты назвали негативные последствия перехода на электромобили10:30
- Изменение пенсионного возраста: к чему готовиться украинцам10:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу