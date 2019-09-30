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Архив - Донецкая область

В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина

30.09.2019 14:00
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В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина

Виктория Талакина, "помощник главы ДНР" Дениса Пушилина, опровергла слухи о том, что ее руководитель якобы находится под домашним арестом, сообщает "Русская весна".
"Украинские СМИ очень некачественно отрабатывают средства на информационную войну. Особо себя не утруждая, они не гнушаются даже фейками-однодневками. Ведь очевидно, что информация о мнимом домашнем аресте Дениса Владимировича быстро опровергнется появлением Главы ДНР на очередном публичном мероприятии. А чтобы иметь в запасе хотя бы сутки, вброс произошел в выходные", – заявила она.



Теги: Донбасс, арест, ДНР, Денис Пушилин
 
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