- В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет17:40
- В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей16:40
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО13:02
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в беседе с журналистами LIGA.net заявил, что с 29 октября 2019 года изменяются правила пересечения КПВВ для детей до 16 лет в Донбассе.
«Для того, чтобы ребенок смог пересечь линию разграничения ему необходим будет паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или проездной документ ребенка также может использоваться», — объяснил Демченко.
Как заявляет спикер ГПСУ, на данный момент миграционная служба не выдает проездные документы. Однако те документы, которые были выданы ранее, все еще являются действительными, поэтому с ними дети имеют право пересекать пункты пропуска.
По словам Демченко, пересечь линию соприкосновения в сторону ОРДЛО можно будет только по этим документам с 29 октября. До этого периода — при предъявлении свидетельства о рождении.
«Есть моменты, когда дети не имеют паспортов, поэтому пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста», — сказал он.
При этом Демченко также добавил, что в случае их возвращения в ОРДЛО пограничники будут пропускать детей при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта.
«Люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также показывают эту справку или фактически свидетельство о рождении, и пересекают таким образом линию разграничения», — заявил спикер ГПСУ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, дети, правила, КПП, КПВВ, переселение
- Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ
- «Люди мрут»: в ОРДО объяснили, как улучшить работу КПП «ДНР»
- Сотрудники ГАИ возьмут под контроль школьников
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
- Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу
- В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет17:40
- В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей16:40
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО13:02
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе19:45
- Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»19:30
- «Зрады» и победы новых законов о бизнесе19:16
- Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО19:06
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль