В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет

30.09.2019 17:40

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в беседе с журналистами LIGA.net заявил, что с 29 октября 2019 года изменяются правила пересечения КПВВ для детей до 16 лет в Донбассе.



«Для того, чтобы ребенок смог пересечь линию разграничения ему необходим будет паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или проездной документ ребенка также может использоваться», — объяснил Демченко.



Как заявляет спикер ГПСУ, на данный момент миграционная служба не выдает проездные документы. Однако те документы, которые были выданы ранее, все еще являются действительными, поэтому с ними дети имеют право пересекать пункты пропуска.



По словам Демченко, пересечь линию соприкосновения в сторону ОРДЛО можно будет только по этим документам с 29 октября. До этого периода — при предъявлении свидетельства о рождении.



«Есть моменты, когда дети не имеют паспортов, поэтому пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста», — сказал он.

При этом Демченко также добавил, что в случае их возвращения в ОРДЛО пограничники будут пропускать детей при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта.



«Люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также показывают эту справку или фактически свидетельство о рождении, и пересекают таким образом линию разграничения», — заявил спикер ГПСУ.

Источник: https://donpress.com