Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час

30.09.2019 13:20

С 1 октября в "ДНР" продлевается действие комендантского часа, сообщает CXID.info.

Согласно указа "главы ДНР" №166 от 31 мая 2019 года "с 1 октября 2019 по 31 мая 2020 действие комендантского часа в ДНР будет с 23:00 до 5:00".

Следует отметить, что с 1 июня по 30 сентября 2019 года комендантский час в "ДНР" действовал с 23.00 до 4.00.