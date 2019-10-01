Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ

01.10.2019 19:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Петровское, Викторовка, Родничковое обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ из стрелкового оружия.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 сентября 2019 года, меющемся в открытом доступе,

«27 сентября наблюдатели осуществляли полет БПЛА среднего радиуса действия над участком разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), а также над районами возле н. п. Викторовка (42 км к югозападу от Донецка) и н. п. Родниковое (неподконтрольный правительству, 36 км к югу от Донецка) на высоте примерно 260–320 м, после чего приземлили БПЛА. Впоследствии члены патруля Миссии обнаружили повреждение этого БПЛА: входное отверстие (диаметром примерно 5 мм) на нижней части левого крыла, выходное отверстие (диаметром примерно 3–4 мм) в верхней части левого крыла; вокруг отверстия были исходящие трещины, а левый нижний угол аккумулятора, находящегося между двумя отверстиями, был сколот. По оценке, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия».

Кроме того, боевики «ЛНР» сбили беспилотник СММ ОБСЕ: «29 сентября, находясь в 1,6 км к северо-северо-востоку от н. п. Лобачево (неподконтрольный правительству, 13 км к востоку от Луганска), во время осуществления полета БПЛА малого радиуса действия, команда Миссии слышала 7 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 3 км к юго-востоку. По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 3 км к юго-востоку от местонахождения патруля. Команда СММ потеряла управление над БПЛА, после чего вернуть его не удалось».