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«Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе
01.10.2019 22:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выборов не будет без контроля украинской стороной границы с Россией.
Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает donpress.
Глава государства уточнил, что Украина не будет проводить выборы, если там будут находится военные РФ.
Зеленский уточнил:
«Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов. Граница должна быть наша».
По его словам, это должно быть прописано и нужно это обсуждать:
«Если там кто будет — выборов не будет. Мы никогда не пойдем проводить выборы, если там есть военные».
Теги: Россия, Донбасс, выборы, граница, военные, законодательство, РФ, Зеленский
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