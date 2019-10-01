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«Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе

01.10.2019 22:06
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«Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выборов не будет без контроля украинской стороной границы с Россией.

Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает donpress.

Глава государства уточнил, что Украина не будет проводить выборы, если там будут находится военные РФ.

Зеленский уточнил:

«Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов. Граница должна быть наша».

По его словам, это должно быть прописано и нужно это обсуждать:

«Если там кто будет — выборов не будет. Мы никогда не пойдем проводить выборы, если там есть военные».



Теги: Россия, Донбасс, выборы, граница, военные, законодательство, РФ, Зеленский
 
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