- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- «Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой12:08
- В «ДНР» увеличили комендантский час11:10
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток10:31
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель09:11
На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ
За минувшие сутки, 30 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Ранения получил боец ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.
"30 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник, привел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Два обстрела из стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Новотроицкого, еще два, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – неподалеку Новомихайловки. Также дважды вблизи Лебединского открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Опитно и Марьинки боевики ударили из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Новозвановки стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станковой противотанкового гранатомета. В районе Зайцево велся огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, а вблизи Шумов – стреляли из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета. Вблизи Луганского боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета, а вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Светлодарска верся огонь из миномета калибра 82 мм.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. ВИДЕО
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ
- Боевики на Донбассе ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились
- На Донбассе боевики устроили 14 обстрелов и схлопотали "ответку" от ВСУ
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- «Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой12:08
- В «ДНР» увеличили комендантский час11:10
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток10:31
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель09:11
- Новый штраф стал "сюрпризом" для водителей Украины: какое правило ввели с 1 октября14:31
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- Vodafone запускает сверхдешевый тариф13:45
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам13:11
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- «Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой12:08
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу