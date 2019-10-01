Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»

01.10.2019 09:48

Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 35/50;

«Марьинка» — 0/35;

«Новотроицкое» — 30/60;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8235 человек и 1000 транспортных средств;

«Марьинка» — 6840 человек и 1305 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6325 человек и 1235 транспортных средств;

«Гнутово» — 2650 человек и 635 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9385 человек.