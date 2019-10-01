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Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»
01.10.2019 09:48
Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 35/50;
«Марьинка» — 0/35;
«Новотроицкое» — 30/60;
«Гнутово» — 20/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8235 человек и 1000 транспортных средств;
«Марьинка» — 6840 человек и 1305 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6325 человек и 1235 транспортных средств;
«Гнутово» — 2650 человек и 635 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9385 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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