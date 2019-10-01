Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»

01.10.2019 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»

Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 35/50;

«Марьинка» — 0/35;

«Новотроицкое» — 30/60;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8235 человек и 1000 транспортных средств;

«Марьинка» — 6840 человек и 1305 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6325 человек и 1235 транспортных средств;

«Гнутово» — 2650 человек и 635 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9385 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх