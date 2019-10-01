«Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой

01.10.2019 12:08

Бойцы ВСУ оперативно реагируют на вооруженные провокации НВФ ответным огнем.

Кадры действий бойцов ВСУ в районе неподконтрольной Украине Горловки опубликовало Радио Свобода.

Бойцы ВСУ в данном районе окружены густыми лесополосами, поэтому полагаются на свой слух, так как к их позициям совершают вылазки ДРГ противника:

«Постоянно наблюдаем за противником — где там у него какие перемещения. По террикону часто бегают. Иногда бывает — могут зайти в посадку к нам, отпугиваем их, гранаты бросаем иногда. По нам идет стрельба — тогда и мы отвечаем. В пять раз сильнее, чем они. Потому что нечего на нашу землю лезть».

По словам второго военного задача Вооруженных сил — держать украинскую границу и стараться вернуть ее на прежние места:

«Пока справляемся».