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Архив - Донецкая область

В «ДНР» увеличили комендантский час

01.10.2019 11:10
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В «ДНР» увеличили комендантский час

На временно оккупированных территориях Донецкой области главари боевиков «ДНР» увеличивают время комендантского часа.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 января 2019 года оккупационные «власти ДНР» увеличивают действие комендантского часа с 23:00 до 05:00.

При этом оккупанты ссылаются на «указ» № 166 главаря «ДНР» Дениса Пушилина от 21 мая 2019 года, согласно которого с 1 октября 2019 по 31 мая 2020 действует указанное выше время комендантского часа. До этого комендантский час действовал с 23:00 до 04:00.



Теги: Донбасс, указ, комендантский час, ДНР, боевики, Пушилин
 
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