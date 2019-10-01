В «ДНР» увеличили комендантский час

01.10.2019 11:10

На временно оккупированных территориях Донецкой области главари боевиков «ДНР» увеличивают время комендантского часа.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 января 2019 года оккупационные «власти ДНР» увеличивают действие комендантского часа с 23:00 до 05:00.

При этом оккупанты ссылаются на «указ» № 166 главаря «ДНР» Дениса Пушилина от 21 мая 2019 года, согласно которого с 1 октября 2019 по 31 мая 2020 действует указанное выше время комендантского часа. До этого комендантский час действовал с 23:00 до 04:00.