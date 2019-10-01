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В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские
Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» усилили проверку предпринимателей связанных с ювелирным бизнесом.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области в Донецке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» устраивают усиленные «проверки» предпринимателей, занимающихся ювелирным бизнесом.
В первую очередь «проверки» и давление оказывается на тех предпринимателей, кто выразил недостаточную «лояльность» к оккупационным «властям ДНР». Представителями так называемого «республиканского УБОПа ДНР» задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуют выкуп.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк Ташкент, помнится, перед самым побегом тоже золотишко в Донецке подгребал»,
«УБОП проводит тщательные проверки держателей мастерских по ремонту и изготовлению ювелирных изделий и рыночных мясников. В результате были выявлено наличие оборота и что сопутствует обороту – прибыли. Сделаны выводы, наиболее зажиточные «подозреваемые» уже задержаны, родственники собирают выкуп».
Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, ювелирные изделия, ювелирный магазин, выкуп, проверка, УБОП, ДНР, соцсети
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