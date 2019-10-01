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В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке
В центре Мариуполя построят новую заправку для электромобилей, количество которых в городе постоянно увеличивается.
В комплексе запланировано также строительство кафе и обустройство зоны парковки, передает Donbass.live.
Разрешение на строительные работы было получено на очередной сессии городского совета. Электрозаправочный комплекс будет построен на проспекте Нахимова в Приморском районе города. По словам секретаря городского совета Мариуполя Степана Махсмы, количество экологически безопасных автомобилей с каждым годом увеличивается во всем мире.
В Мариуполе зарегистрировано уже более 100 таких машин, поэтому инфраструктуру для их зарядки и ремонта необходимо развивать.
Отметим, что использование электрических автомобилей уменьшает количество вредных выхлопов в атмосферу и улучшает экологическую обстановку.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, парковка, заправка, АЗС, транспорт, электромобиль, зарядка, зарядная станция
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