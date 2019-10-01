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Враг промахнулся: появилось интересное фото с передовой на Донбассе

01.10.2019 08:50
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Враг промахнулся: появилось интересное фото с передовой на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе попытались обстрелять беспилотник украинских военных, однако промахнулись.

Соответствующий кадр с камеры дрона был опубликован на Facebook-странице фонда "Вернись живым", передает apostrophe.

Как отмечается, красная линия на снимке – след от трассирующей пули, которую боевики выпустили в сторону беспилотника украинских военных.
"Террористы всегда пытаются сбить дроны, которые наши воины поднимают над их позициями. Потому что знают: каждый полет украинского беспилотника - это гигабайты ценной развединформации о противнике, которая помогает нашей армии работать на опережение и уберечь жизни сотен бойцов", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, информация, разведка, обстрел, беспилотник, дрон, боевики, ВСУ
 
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