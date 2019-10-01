Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права

01.10.2019 14:10

Автовладельцы из ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны также получить российские водительские права.

Об этом сообщают СМИ, подконтрольные группировке «ДНР», со ссылкой на МРЭО в Ростовской области, передает donpress.

Так, отвечая на вопрос о возможности передвижения по территории России с водительскими правами так называемых «республик», в учреждении сообщили:

«Теперь вы гражданин Российской Федерации, значит, вам нужны российские водительские права».

Что касается владельцев украинских прав, то им необходимо переоформить удостоверение. То есть, сдать экзамен по теории и практике, пройти медицинское обследование. После этого собрать весь комплект документов и подать их в МРЭО. Также предусмотрена оплата госпошлины в размере 2000 рублей.