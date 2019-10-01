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Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права
01.10.2019 14:10
Автовладельцы из ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны также получить российские водительские права.
Об этом сообщают СМИ, подконтрольные группировке «ДНР», со ссылкой на МРЭО в Ростовской области, передает donpress.
Так, отвечая на вопрос о возможности передвижения по территории России с водительскими правами так называемых «республик», в учреждении сообщили:
«Теперь вы гражданин Российской Федерации, значит, вам нужны российские водительские права».
Что касается владельцев украинских прав, то им необходимо переоформить удостоверение. То есть, сдать экзамен по теории и практике, пройти медицинское обследование. После этого собрать весь комплект документов и подать их в МРЭО. Также предусмотрена оплата госпошлины в размере 2000 рублей.
Теги: Россия, Донбасс, водитель, паспорт, удостоверение, МРЭО, Ростовская область, ОРДЛО
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