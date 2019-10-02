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Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»
Главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование "формулы Штайнмайера" означает признание за "народом Донбасса права самому определять свою судьбу".
Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН, передает Обозреватель.
Они заявили, что сами будут решать "на каком языке говорить" и "как интегрироваться с Россией", а также добавили, что будут продолжать переговоры в Минске, "чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению".
"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", — утверждают Пушилин и Пасечник.
Они призвали президента Украины Владимира Зеленского "не диктовать Донбассу свои условия".
"Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", — подчеркнули Пушилин и Пасечник.
Они прокомментировали также высказывания Зеленского о планах принятия нового закона об "особом статусе".
"Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя", — заявили они.
Главари террористически группировок полагают, что любые изменения закона об "особом статусе" должны быть согласованы с ними. Они добавили, что если Зеленский "хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР", то пусть вступает "в прямой диалог с нами".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, требование, ДНР, ЛНР, Зеленский
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