«Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»

02.10.2019 08:30

Бойцы ВСУ уже скоро покинут свои позиции на передовой в рамках разведения сил на Донбассе

Как сообщает Politeka, на своем брифинге 1 октября Владимир Зеленский объявил о готовности сторон к разведению войск, которое начнется с села Петровское Донецкой области и города Золотое Луганской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«В первую очередь, была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это – разведении войск в Петровском и Золотом», — сообщил президент.

При этом он успокоил местных жителей, заверив, что им ничего не грозит. Зеленский напомнил о том, что ранее аналогичные действия были проведены в Станице Луганской.

«Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск», — заявил глава государства.

Он добавил, что сейчас в Станице Луганской продолжается восстановление пешеходного моста, закончить которое стороны планируют до конца ноября.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Сайдик сообщил, что разведение сил запланировано на 7 октября.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал новости о подписании «формулы Штайнмайера».

Вечером во вторник, 1 октября, президент Украины провел внеочередной брифинг, на котором была поднята главная тема дня: подписание Украиной формулы Штайнмайера в Минске.

Зеленский сообщил, что в данный момент Киев активно ведет переговоры о следующем этапе освобождения наших пленных.

Президент также не мог не прокомментировать новость о подписании формулы Штайнмайера, которую он назвал «страшилкой». Зеленский напомнил, что особый статус неподконтрольные Киеву территории могут получить не раньше того, как там пройдут выборы по стандартам ОБСЕ.

«Закон об особом статусе будет дейстовать до 30 декабря. Потом будет новый закон, который будет разрабатывать новый парламент. Не будет никакой капитуляции», — подчеркнул Зеленский.

Источник: https://politeka.net