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Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе

02.10.2019 07:16
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Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом на Востоке украинского государства начнется седьмого октября.

Как информирует replyua.net, Сайдик заявил: «Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату – 7 октября – для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское». Помимо прочего, Сайдик добавил, что такой шаг, а также подписание «формулы Штайнмайера» произошли по требованию «нормандской четверки».

Напомним, ранее аналогичную информацию обнародовали и в Российской Федерации. В частности, как мы уже сообщали, полномочный представитель президента Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что на заседании контактной группы в столице Беларуси по Украине была согласована дата разведения войск на Донбассе, а точнее в Золотом и Петровском. По его словам, такая процедура в ООС должна начаться уже седьмого октября.



Теги: Донбасс, война, конфликт, разведение, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
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