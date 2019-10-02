- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением
Минобороны Украины подтвердило скорое разведение войск рядом с населенными пунктами Золотое и Петровское.
Однако для этого оккупантам придется выполнить важное условие. С заявлением о разведении войск Минобороны Украины выступило на своем официальном сайте, передает Диалог.UA. Украинские военные подтвердили договоренности с РФ о разведении войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
Это, отметили в Минобороны, поможет сохранить жизни и здоровье бойцов ООС, а также избежать угроз для мирного населения. Вся линии фронта превышает 400 км, а разведение произойдет на протяжении 3 км. Обе стороны конфликта отойдут от занимаемых позиций на 1 км.
Важно, что ВСУ начнут отход только после соблюдения гибридной армией РФ режима тишины в течение недели - 7 дней. После разведения сил мирным населением займутся специальные отряды гражданско-военного сотрудничества.
Они вместе с местными властями будут работать над реализацией гуманитарных проектов, в частности, над разминированием и восстановлением инфраструктуры. Военные заверили, что готовы к внезапному возвращению врага на ранее занимаемые позиции. "Украинские военные будут действовать адекватно", - сообщили в ВСУ.
Они также уточнили, что гибридная армия РФ будет получать "ответки" в случае атак оккупантов на данной территории. "Призываем граждан сохранять взвешенную позицию", - призвали в Минобороны.
Они также подчеркнули, что продолжают стоять на страже суверенитета и территориальной целостности Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, войска, Минобороны
- Порошенко заявил о своей встрече с Путиным для решения вопроса о выводе войск с Донбасса
- Названа численность российских войск на Донбассе
- Войска РФ готовятся к полномасштабной войне в Украине: советник Зеленского Апаршин бьет тревогу. ВИДЕО
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт
- В США подписали указ о выводе войск из Сирии
- Путин введет войска в новую страну? Озвучен тревожный прогноз
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- Microsoft представила конкурента AirPods12:16
- Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все12:00
- Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день11:44
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»11:12
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- Трамп скрепя сердце разблокировал военную помощь Украине10:39
- В Кремле требуют закрепить особый статус для Донбасса в Конституции10:20
- Майдан против Зеленского: планы президента рассекретили, «переиграет всех»10:00
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина