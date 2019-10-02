Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением

02.10.2019 21:03

Минобороны Украины подтвердило скорое разведение войск рядом с населенными пунктами Золотое и Петровское.

Однако для этого оккупантам придется выполнить важное условие. С заявлением о разведении войск Минобороны Украины выступило на своем официальном сайте, передает Диалог.UA. Украинские военные подтвердили договоренности с РФ о разведении войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Это, отметили в Минобороны, поможет сохранить жизни и здоровье бойцов ООС, а также избежать угроз для мирного населения. Вся линии фронта превышает 400 км, а разведение произойдет на протяжении 3 км. Обе стороны конфликта отойдут от занимаемых позиций на 1 км.

Важно, что ВСУ начнут отход только после соблюдения гибридной армией РФ режима тишины в течение недели - 7 дней. После разведения сил мирным населением займутся специальные отряды гражданско-военного сотрудничества.

Они вместе с местными властями будут работать над реализацией гуманитарных проектов, в частности, над разминированием и восстановлением инфраструктуры. Военные заверили, что готовы к внезапному возвращению врага на ранее занимаемые позиции. "Украинские военные будут действовать адекватно", - сообщили в ВСУ.

Они также уточнили, что гибридная армия РФ будет получать "ответки" в случае атак оккупантов на данной территории. "Призываем граждан сохранять взвешенную позицию", - призвали в Минобороны.

Они также подчеркнули, что продолжают стоять на страже суверенитета и территориальной целостности Украины.



Источник: www.dialog.ua