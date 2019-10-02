«Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется

02.10.2019 15:06

Главы «ЛДНР» потребовали от Владимира Зеленского согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса и заявили, что киевская власть не получит контроля над границей Донбасса с Россией

Соответственное заявление они сделали для СМИ оккупантов.

По их словам, подписание документа означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу».

«Призываем господина Зеленского не диктовали нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам», — говорится в сообщении.

Также лидеры оккупантов категоричны в отношении вопроса о границах Донбасса:

«Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — отмечают лидеры сепаратистов.

В своем совместном заявлении Пушилин и Пасечник утверждают, что принятие формулы означает признание права сепаратистов решать, какой будет экономика, судебная власть, силовые структуры неподконтрольных украинской власти территорий, а также то, «как мы будем интегрироваться с Россией».

Руководители сепаратистов также требуют от Зеленского вести с ними прямые переговоры и согласовывать изменения в закон об особом статусе.

«В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», — утверждают они.

В «Слуге народа» уже ответили на это заявление лидеров «ЛДНР» По словам нардепа Яременко, это блеф и игра. Также он подчеркнул, что украинская власть ведет переговоры с Россией, и в этом диалоге нет другой стороны.

Напомним, 1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, формула предполагает, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.

Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.

Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Источник: https://politeka.net