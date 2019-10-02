Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса

02.10.2019 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку концепции переходного правосудия для жителей Донбасса и стратегии по деоккупации Крыма и востока Украины. Свою позицию он озвучил сегодня, 2 октября, на открытии заседания Комиссии по вопросам правовой реформы.

Президент сообщил, что для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира необходимо разработать концепцию переходного правосудия.

«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», — заявил Зеленский.

Также он высказался о необходимости создания стратегии деоккупации временно аннексированного Крыма и ОРДЛО, возвращения на этих территориях контроля Украины и реинтеграции местного населения.

«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности (а в некоторых случаях и освобождение от нее) за сотрудничество с оккупационными властями», — поделился Зеленский.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, правосудие, деоккупация, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх