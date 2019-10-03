Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»

03.10.2019 11:30

Главари «ДНР» заявили, что жители подконтрольной им территории смогут и в дальнейшем получать местную пенсию по украинским паспортам. Об этом сообщила так называемый председатель «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова.



Представительница ОРДО отметила, что никакие изменения в «законодательство» не вносились. На данный момент принимаются как паспорта гражданина Украины, так и «паспорта ДНР».



По ее словам, информация, которую распространяют в соцсетях, что якобы с 1 марта 2020 года местная пенсия будет выплачиваться только обладателям «паспортов ДНР» не соответствует действительности.

Источник: https://donpress.com