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Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»

03.10.2019 11:30
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Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»

Главари «ДНР» заявили, что жители подконтрольной им территории смогут и в дальнейшем получать местную пенсию по украинским паспортам. Об этом сообщила так называемый председатель «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова.

Представительница ОРДО отметила, что никакие изменения в «законодательство» не вносились. На данный момент принимаются как паспорта гражданина Украины, так и «паспорта ДНР».

По ее словам, информация, которую распространяют в соцсетях, что якобы с 1 марта 2020 года местная пенсия будет выплачиваться только обладателям «паспортов ДНР» не соответствует действительности.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, пенсии, ОРДО
 
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