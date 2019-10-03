Главная / Новости / Донецкая область / Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
Последние новости раздела
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
03.10.2019 11:30
Главари «ДНР» заявили, что жители подконтрольной им территории смогут и в дальнейшем получать местную пенсию по украинским паспортам. Об этом сообщила так называемый председатель «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова.
Представительница ОРДО отметила, что никакие изменения в «законодательство» не вносились. На данный момент принимаются как паспорта гражданина Украины, так и «паспорта ДНР».
По ее словам, информация, которую распространяют в соцсетях, что якобы с 1 марта 2020 года местная пенсия будет выплачиваться только обладателям «паспортов ДНР» не соответствует действительности.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, пенсии, ОРДО
Читайте также:
- У беглого нардепа Онищенко с "сенсационными" пленками обнаружилось несколько паспортов на разные фамилии
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В РФ решили ввести новые льготы для украинцев при получении российского паспорта
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- Microsoft представила конкурента AirPods12:16
- Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все12:00
- Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день11:44
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»11:12
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- Трамп скрепя сердце разблокировал военную помощь Украине10:39
- В Кремле требуют закрепить особый статус для Донбасса в Конституции10:20
- Майдан против Зеленского: планы президента рассекретили, «переиграет всех»10:00
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина