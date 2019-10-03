«Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»

03.10.2019 08:46

Так называемые «чиновники», приближенные к главарю донецких террористов Денису Пушилину, заявили, что с 2020 года в террористической «республике» будут тщаетльно проверять жителей, которые получают пенсии, и не проживают на территории «ДНР». Такие будут лишены пенсий. Такое сообщение, как информирует replyua.net, озвучил блогер из Донецка Макс Баринов в своем блоге на «Обозревателе».



Таким образом, он отметил, что главные террористы незаконных вооруженных формирований придумывают разные «схемы», чтобы сэкономить на пенсионных выплатах. В своем сообщении он отметил: «Недавно в интернет сеть просочилась новая «пенсионная схема». Есть люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории Донецкой области, приезжают в определенный период в «ДНР», чтобы снять с карты пенсию, и уезжают обратно в Украину. В связи с этим «народная власть» решила прикрыть лавочку и соответственно сэкономить, лишнюю копейку в бюджете».



Согласно его словам, власти оккупированных районов Луганской области приняли решение и вовсе выплачивать пенсии только тем жителям, которые имеют паспорт «Луганской народной республики».