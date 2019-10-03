В Мариуполе на предприятии Ахметова произошел несчастный случай: есть жертвы

03.10.2019 16:15

Сегодня ночью в Мариуполе Донецкой области на металлургическом комбинате ММК им. Ильича произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий и один получил травмы. Об этом изданию 0629 сообщила одна из сотрудниц предприятия.

По данным ресурса, трагедия произошла сегодня в ЛПЦ- 1700. Как отмечают очевидцы, работники подрядной организации краном перевозили экскаватор, но трос не выдержал и оборвался, в результате чего пострадали два человека. Один мужчина погиб, еще один рабочий травмировался и был госпитализирован в больницу.

В пресс-службе «Метинвеста» факт несчастного случая подтвердили и отметили:

«3 октября два сотрудника субподрядной организации при выполнении работ на территории ММК им. Ильича получили травмы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть одного пострадавшего из-за травмы, несовместимой с жизнью. Второй пострадавший доставлен в больницу для дальнейшего обследования с предварительным диагнозом „ушиб мягких тканей“. На предприятии создана и работает комиссия для установления обстоятельств и причин происшествия».

В пресс-службе полиции сообщили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей» Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://donpress.com