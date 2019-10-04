Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением

04.10.2019 21:42

Примерно в 10 миллионов рублей ежемесячно - в такую сумму обходятся выплаты пенсионерам, зарегистрированным на территории "ДНР", но реально живущим на неоккупированной части Украины. Эта часть населения – большая головная боль оккупантов. Не платить им они не могут, поэтому решили в "ДНР" сделать нововведение. Из-за этого, по слухам из ОРДО, среди донецких пенсионеров паника. Как пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий, такие пенсионеры (их где-то 20-25 тыс.) - основная проблема "властей" в ОРДО. Вычислить количество представителей этой категории населения практически невозможно и не прекращать же из-за этого выплаты всем пенсионерам в "ДНР", сообщает https://www.dialog.ua . "Что осознали оккупационные типа власти, объясню в цифрах: каждый месяц дынырийцев грабят на 4000 умножить на 20000-25000. Если воспользоваться калькулятором, сумма выходит в районе 10 млн фублев. Вроде бы цифра не особо большая, но… Но с**а и сделать н***ра нельзя: не платить нельзя, запретить ездить за пенсией тоже нельзя, вычислить чи пенс реально живет на оккупированных, чи у Хунты, тоже нельзя. Также хочется предателям норота бимбасы вообще денег и хочется сделать западло, но.." – рассуждает Фашик Донецкий. Блогер рассказал, что для решения проблемы оккупационные "власти" пошли на нововведение: обязали всех пенсионеров, зарегистрированных в "республике", получить "паспорт" "ДНР". Но сложно сказать, как это уменьшит количество пенсионеров, постоянно не живущих на неподконтрольной украинской власти территории, а только время от времени приезжающих туда проверить свои жилища и заодно "ограбить" оккупантов на 4 тыс. рублей в месяц. Ведь "паспорт" "ДНР" можно получить, как известно, не отказываясь от украинского гражданства. Выходит, оккупационные "власти" не только не прекратят "грабежи", но и еще потратятся на дополнительный тираж "паспортов". "Все, что придумали креативщики из оккупационных типа властей, это в добровольно-принудительном порядке заставить пенсов получить "паспорта" дыныры, мол, нет "паспорта" = нет денег = нет пенсии. По данным моих источников из оккупационных администраций Донецка, сделать это нужно срочно, ибо рф требует уменьшить траты на бабко-дрг", - рассказал блогер из Донецка. Аналогичные меры, кстати, пытаются принимать и в "ЛНР". Ко всему этому нельзя не добавить, мягко говоря, странную "перепись населения": в "переписных листах" примерно половина вопросов посвящены материальному положению людей. Оккупанты, похоже, хотят в подробностях выяснить, как в "ЛНР/ДНР" живут люди. Вернее, как выживают. И не исключено, что хотят это выяснить с целью выявления тех, кто получает деньги на неоккупированной части Украины.



