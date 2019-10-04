- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы16:42
- Зеленский готов рискнуть и развести войска на Донбассе по всей линии фронта - Пристайко 15:13
- «В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО14:51
- На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков13:30
- Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской 13:05
- Выборы на Донбассе: Пристайко рассказал о «плане Б»12:30
- В ОРДО несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела07:20
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности21:34
Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
Пенсионеры, пересекающие КПВВ на линии разграничения для поездок на подконтрольные украинскому правительству территории, беспокоятся о том, будет ли момент их проезда через пункт пропуска отображен в базе пограничников. Об этом пишет организация «Донбасс SOS».
По ее данным, иногда на КПВВ распространяются слухи о том, что пересечение КПВВ в выходной день якобы не отображается в базе. Эта информация не соответствует действительности.
Все факты пересечения линии разграничения одинаково отображаются в базе пограничников, независимо от того, в какой день они были сделаны. Более того, распространение слухов об этом является нарушением, о котором нужно сообщать на горячую линию «Донбасс SOS».
«Хотим настоятельно порекомендовать всем, кто сталкивается с нарушениями со стороны сотрудников Госпогранслужбы Украины, излагать свои жалобы на Горячую линию службы „Доверие“ Госпогранслужбы Украины 0800 218 808, а также направлять письменные сообщения на электронный адрес 𝗱𝗼𝘃𝗶𝗿𝗮@𝗱𝗽𝘀𝘂.𝗴𝗼𝘃.𝘂a», — пишет организация.
Также можно жаловаться и в Государственную пограничную службу:
- жалобу можно отнести лично в приемную по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 30;
- ее можно направить рекомендованным письмом по адресу: 1 601, м. Київ, вул. Володимирська, 26;
- сообщение можно отправить по электронной почте на адрес: 𝘇𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗻𝗻𝗶𝗮@𝗱𝗽𝘀𝘂.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮
В обращении должны быть указаны ФИО, паспортные и контактные данные (телефон, электронный адрес, почтовый адрес для корреспонденции). Также необходимо изложить суть проблемы. Заявление нужно написать от руки.
При обращении в пограничную службу можно передать скан жалобы в «Донбасс SOS», это позволит проконтролировать ход рассмотрения заявления. Адрес организации: 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗱𝗼𝗻𝗯𝗮𝘀𝘀𝘀𝗼𝘀.𝗼𝗿𝗴, 𝗩𝗶𝗯𝗲𝗿 +380 935 006 918.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, пограничники, база данных, КПВВ
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- Пограничники сообщили о ситуации на донбасских КПВВ на 12:00
- КПВВ "Станица Луганская" и "Зайцево" вновь работают в штатном режиме
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- В зоне АТО тормознули контрабанду на 56 миллионов
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы16:42
- Зеленский готов рискнуть и развести войска на Донбассе по всей линии фронта - Пристайко 15:13
- «В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО14:51
- На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков13:30
- Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской 13:05
- Выборы на Донбассе: Пристайко рассказал о «плане Б»12:30
- В ОРДО несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела07:20
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности21:34
- У Зеленского признались, что будут писать закон об особом статусе ОРДЛО под диктовку Кремля22:49
- В Чили произошло мощное землетрясение22:17
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет22:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте21:00
- Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз20:39
- У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ20:17
- В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав20:03
- Международный валютный фонд уничтожит Украину через партию Зеленского - Кузьмин19:39
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты 14:00
- Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре13:20
- Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами11:49
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах18:48
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»