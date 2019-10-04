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Архив - Донецкая область

Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской

04.10.2019 13:05
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Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской

В Станице Луганской начался ремонт моста, что соединяет свободную часть Украины с оккупированными территориями.

Гражданам соорудили временный переход. О ситуации в Станице Луганской рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС со ссылкой на СЦКК, передает Диалог.UA.

Военные сообщили об окончании подготовки к восстановлению моста у Станицы Луганской, который находится прямо на линии разграничения сторон.

В пятницу, 4 октября, был введен в эксплуатацию временный обходной мост для прохода граждан на время ремонта. В штабе ООС заверили, что теперь мирные граждане без осложнений смогут пересекать линию фронта.

Работа над ремонтом моста, который был уничтожен в ходе боевых действий, продолжаются. Уже начался демонтаж поврежденной части и деревянных трапов, которые были возведены для перехода. "Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста", - сообщили в ООС.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, мост, Станица Луганская, ООС
 
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