«В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО

04.10.2019 14:51

Сегодня утром на пунктах пропуска подконтрольных членам НВФ самые большие очереди собрались в Еленовке и Горловке. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как отмечают пользователи, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка»на 09:00 собралось до 150 человек пешей очереди и более 240 авто. По словам людей, из-за ремонта дороги запускают по 30 машин:

«На майорске вся очередь в основном перед ментами, т к. Перед паспортным из-за ремонта запускают только около 30 машин» «6−30 Горловка — Бахмут — сегодня на 6−6.30 — машин 270−280, из них четверть бусов. пеших-300−350,но вереницей добавляется много». «9−00 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 150 автомобилей, 56 автобусов и микроавтобусов, до 240 человек пешей очереди» «Стоим уже 1,5 час в льготе с ребенком перед ментами, с основной очереди проехали за это время 4 машины, с нашей 1. Сколько за нами уже машин не знаю, основной было до поворота, льгота впереди было 17 машин»

На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) очереди не слишком большие:

«На Каргиле общ. середина моста (в Украину)"движение очень слабое» «Льготная, машин 60»

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» сегодня очень медленный пропуск машин. По словам очевидцев, члены НВФ пропускают по 4−5 за полчаса, как отмечают пользователи, люди в очереди уже ругаются: