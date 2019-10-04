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Архив - Донецкая область

Выборы на Донбассе: Пристайко рассказал о «плане Б»

04.10.2019 12:30
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Выборы на Донбассе: Пристайко рассказал о «плане Б»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что Украина имеет "план Б" в вопросе проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом он рассказал в четверг, 3 октября, в эфире телеканала 1+1, передает Корреспондент.

По словам Пристайко, нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов.

"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом (об особом статусе Донбасса), который существует уже на сегодняшний момент", − заверил глава МИД.

Он отметил, что перед принятием нового закона Об особом статусе Донбасса вряд ли будет проведен референдум.

"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", − сказал министр.

По словам Пристайко, "план Б" всегда есть.

"План Б − это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", − указал глава МИД.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, выборы, План Б, ОБСЕ
 
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