- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР09:11
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
"Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину
Кремль активно готовит население РФ и Донбасса к тому, что "Л/ДНР" прекратят свое существование, а оккупированные территории вернутся в Украину. Пропагандисты России синхронно подают этот сценарий как "прорыв". Показательным случаем является появление на одном из крупнейших госканалов России "НТВ" "министра иностранных дел" "ДНР" Натальи Никоноровой, передает Диалог.UA.
Интервью сепаратистки было тщательно срежиссировано. Та не смогла выучить текст - ведущему даже пришлось ей кое-где подсказывать. Но важны в данном случае посылы, которые звучали в данной программе. Так, Никонорова назвала "победой" подписание 1 октября "формулы Штайнмайера", согласно которой "Л/ДНР" прекращают существования, а ныне оккупированные территории возвращается под контроль Киева. "Это наша победа. Мы 3 года добивались этого… То что произошло 1 октября, это прорыв", - заявила радостная сепаратистка. Она в своей речи не упомянула ни "ДНР", ни "ЛНР", которые, по всей видимости, уже похоронены. Вместо этого Никонорова попыталась убедить, что после возвращения в Украину почти ничего не изменится. "Уже придуман путь мирного урегулирования этого конфликта, одобрен в ООН. Если этот документ будет выполнен точно, без прочтений, как это любит делать Украина, Донбасс будет особой территорией, территорией с особым статусом… По сути, это легализация того, что уже сегодня есть, но не признается мировым сообществом", - заявила ставленница Кремля. Она при помощи ведущего выдала, что Донбасс может взаимодействовать с остальной Украиной, как Гонконг и Китай.
Теги: Донбасс, министр, Китай, Гонконг, ДНР
- Трамп заявил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом: что происходит
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Военную технику РФ перебрасывают на границу с Китаем - Кремль молчит
- Яресько рассказала, когда ожидать повышения пенсий и зарплат
- В Китае поклоняются золотому идолу (ФОТО)
- Женщина 40 продержала сына в клетке, чтобы с ним ничего не случилось
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения16:28
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса15:25
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период