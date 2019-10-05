Ночью в районе н.п. Маныч и Черемшино на границе с РФ замечены грузовики

05.10.2019 22:12

На временно оккупированных территориях Донбасса на границе с РФ, в ночное время, в районе н.п. Маныч и Черемшино были замечены грузовики.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Ночью 3 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал предположительно 3 грузовика, следовавших по грунтовой дороге со стороны н. п. Маныч (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка) двигался в западном направлении), которая ведет к участку границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Один из грузовиков стоял на границе, второй следовал в направлении границы с Российской Федерацией, а третий (предположительно КамАЗ) повернул на запад.

Этот БПЛА обнаружил 6 транспортных средств (предположительно грузовиков), которые колонной прибыли с восточного направления по грунтовой дороге и остановились возле сельскохозяйственных сооружений, на расстоянии около 1,7 км к востоку от н. п. Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км к юго-востоку от Луганска) и примерно в 2 км к востоку от границы с Российской Федерацией».