Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО

05.10.2019 17:37

Глава МИД Украины Вадим Пристайко допускает восстановление железнодорожного сообщения с неподконтрольными украинским властям районам Донбасса. Об этом Пристайко заявил в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, пишет ДонПресс.

Как отметил министр, после завершения восстановления моста в Станице Луганской на Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты». Также, он подчеркнул:

«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать».