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Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО

05.10.2019 17:37
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Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО

Глава МИД Украины Вадим Пристайко допускает восстановление железнодорожного сообщения с неподконтрольными украинским властям районам Донбасса. Об этом Пристайко заявил в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, пишет ДонПресс.

Как отметил министр, после завершения восстановления моста в Станице Луганской на Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты». Также, он подчеркнул:
«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать».



Теги: Донбасс, железная дорога, поезда, ОРДЛО
 
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