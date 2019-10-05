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«Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
В пятницу, четвертого октября около восемнадцати часов вечера в самом центре неподконтрольного Украине Донецка прогремел мощнейший взрыв, который был услышан в разных районах города. Как информирует replyua.net, об этом сообщают жители временно неподконтрольной Киеву территории Донецка на своих страницах в социальных сетях.
Так, согласно сообщениям пользователей, около 18 часов 10 минут, судя по звуку, раздался взрыв в южной стороне города. В результате мощнейшей взрывной волны задрожали окна. В своих сообщениях жители Донецка пишут: «Донецк. 18:10. Центр. Дважды сильно гупнуло. В районе бульвара Пушкина услышал что-то раскатистое с юга в 18:10. Взорвалось что-то очень сильно. Буденновский район слышно. «Грузия» услышала повторный очень мощный. Контур, что-то бахнуло .окна вздрогнули от взрывной волны».
Кроме того, напуганные произошедшим жители добавляют: «Примерно в 18 часов 10 минут сильный одиночный бах. Окна с южной стороны зазвенели»; «Я как со стороны Боссе, Мирного услышал», «17−52: и что это бахнуло?», «Калиновка 2 Баха нормальных», «4 раза шарахнуло», «18 часов 40 минут сдвоенный бах Направление юго запад», «Так і є, на мотелі теж чують».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, руины
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