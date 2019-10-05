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Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"

05.10.2019 15:40
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Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"

Одиозный глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский сказал откровенную глупость о Востоке Украины, чем сильно разозлил местных сепаратистов. Представитель режима Путина показал, что на самом деле ничего не знает о Донбассе. Внимание на скандал с Жириновским обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает Диалог.UA.
Ярый ненавистник Украины Жириновский решил поддержать "Л/ДНР" и опростоволосился. "Трудно поверить, чтобы население Донбасса и Луганска согласилось вернуться в состав Украины после сотен тысяч смертей", - написал в соцсети представитель режима Путина. Сепаратисты были в ярости. И не из-за того, что власти РФ начали старательно избегать названий "ДНР" и "ЛНР". Их возмутило, что Жириновский и другие россияне практически ничего не знают о "республиках". "Да когда вы, бл**ь, уже выучите? Нет такого "Донбасс и Луганск". Есть Донецк и Луганск. Это и есть Донбасс", - написал в Сети сепаратист Алексей Толстый.



Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, Жириновский
 
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